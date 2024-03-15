Тисячі одеситів залишилися без світла та газу: коли відновлять комунікації

Внаслідок ракетного обстрілу 15 березня в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання, — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Кіпер.
Аварія виникла у південній частині Одеси — Дачі Ковалевського та у мікрорайоні Таїрове.
За наявними даними на вечір 15 березня в Одесі:
- Без електропостачання залишаються 535 абонентів. Очікуваний термін відновлення — ранок 16 березня.
- Без газопостачання 800 абонентів. Очікуваний термін відновлення — до кінця дня 16 березня.
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