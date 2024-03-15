Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов остались без света и газа: когда восстановят коммуникации

Тысячи одесситов остались без света и газа: когда восстановят коммуникации

В результате ракетного обстрела 15 марта в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения, — сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Кипер.

Авария возникла в южной части Одессы — Дачи Ковалевского и в микрорайоне Таирово.

По имеющимся данным на вечер 15 марта в Одессе:

  • Без электроснабжения остаются 535 абонентов. Ожидаемый срок восстановления — утро 16 марта.
  • Без газоснабжения 800 абонентов. Ожидаемый срок восстановления — до конца дня 16 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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