Тысячи одесситов остались без света и газа: когда восстановят коммуникации

В результате ракетного обстрела 15 марта в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения, — сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Кипер.
Авария возникла в южной части Одессы — Дачи Ковалевского и в микрорайоне Таирово.
По имеющимся данным на вечер 15 марта в Одессе:
- Без электроснабжения остаются 535 абонентов. Ожидаемый срок восстановления — утро 16 марта.
- Без газоснабжения 800 абонентов. Ожидаемый срок восстановления — до конца дня 16 марта.
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