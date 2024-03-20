Тисячі одеситів проведуть день 20 березня без світла: список адрес

У середу, 20 березня 2024 року, знову заплановані вимкнення світла по місту через планові роботи. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Сегедська, 1,3,
- пров. Місячний, 2
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- просп. Небесної сотні, 37/корп.1, 79-91,
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40а,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1-й Рівності,1- 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 2-92,
- Фонтанська дорога, 106, 71, 129,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Костанді, 14-43,
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. 3-й Український,1а-12,
- Академічна, 1-52а,
- просп. Академіка Глушка, 28-40,
- Тімірязєва, 34-84,
- Ільфа і Петрова, 12, 14,
- Левітана, 19, 123б,
- Бернардацці, 14/корп.22,
- пров. Компасний, 1а,
- Амундсена, 144,
- Горіхова, 196,
- Дача Ковалевського, 144,
- пров. Амундсена, 5-11,
- пров. Ковалевського, 9,
- Анни Ахматової, 1-40,
- Ялинкова, 2-58г,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Купріна, 7-29а,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-й Академічний, 1-21б,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- Дачна, 3а-30б,
- Львівська, 7а-48т,
- Сумська, 3-69,
- пров. 2-й Дачний, 1-9,
- Гаршина, 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-22а,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Китобійна, 2-92,
- Купріна, 26-54,
- Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-51,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. 2-й Китобійний, 1-50,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- Костанді, 25-77,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7б, 13,
- Дмитра Донського, 1-45,
- Левкоєва, 1, 7, 7а,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченка, 10-16,
- Рясна (Обільна), 1-35,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5, 5а,
- Собінова, 15-20,
- Флотська, 4-21,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2а-23,
- Архітектурна, 10-14,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1,3,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. Історичний (Достоєвського), 1-14,
- пров. Кримський, 1а-22,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Климовича (1-й Олександра Невського) , 2-8,
- пров. Чехівського (2-й Олександра Невського), 1-8,
- пров. Василя Кричевського (3-й Олександра Невського), 2-7,
- пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського), 3-7,
- Харківська, 1-20,
- Наукова (Шишкіна), 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б,
- пров. Львівський, 2, 2/1, 76,
- пров. Філософський (1-й Шишкіна), 1-7,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. Математичний (2-й Шишкіна), 1-20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8, пров. Біологічний (3-й Шишкіна), 1-20,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Дмитра Донського 2а, 3,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Роботи до 19.00
- Героїв Крут, 1-5,
- Люстдорфська дорога, 88а,88б,88в,
- Маршрутна, 1,1а,3,
- Дитяча, 2-6.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Гладкова, 32, 34, 41,
- Республіканська, 2-87,
- Хаджибейська дорога, 2-87,
- просп. Добровольського, 110б.