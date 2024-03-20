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Тисячі одеситів проведуть день 20 березня без світла: список адрес

Тисячі одеситів проведуть день 20 березня без світла: список адрес

У середу, 20 березня 2024 року, знову заплановані вимкнення світла по місту через планові роботи. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Сегедська, 1,3,
  • пров. Місячний, 2

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • просп. Небесної сотні, 37/корп.1, 79-91,
  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40а,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1-й Рівності,1- 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 2-92,
  • Фонтанська дорога, 106, 71, 129,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Костанді, 14-43,
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. 3-й Український,1а-12,
  • Академічна, 1-52а,
  • просп. Академіка Глушка, 28-40,
  • Тімірязєва, 34-84,
  • Ільфа і Петрова, 12, 14,
  • Левітана, 19, 123б,
  • Бернардацці, 14/корп.22,
  • пров. Компасний, 1а,
  • Амундсена, 144,
  • Горіхова, 196,
  • Дача Ковалевського, 144,
  • пров. Амундсена, 5-11,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • Анни Ахматової, 1-40,
  • Ялинкова, 2-58г,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Купріна, 7-29а,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-й Академічний, 1-21б,
  • пров. 2-й Академічний, 2-6,
  • Дачна, 3а-30б,
  • Львівська, 7а-48т,
  • Сумська, 3-69,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9,
  • Гаршина, 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-22а,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Китобійна, 2-92,
  • Купріна, 26-54,
  • Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-51,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • Костанді, 25-77,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7б, 13,
  • Дмитра Донського, 1-45,
  • Левкоєва, 1, 7, 7а,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченка, 10-16,
  • Рясна (Обільна), 1-35,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5, 5а,
  • Собінова, 15-20,
  • Флотська, 4-21,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2а-23,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1,3,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. Історичний (Достоєвського), 1-14,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Климовича (1-й Олександра Невського) , 2-8,
  • пров. Чехівського (2-й Олександра Невського), 1-8,
  • пров. Василя Кричевського (3-й Олександра Невського), 2-7,
  • пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського), 3-7,
  • Харківська, 1-20,
  • Наукова (Шишкіна), 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б,
  • пров. Львівський, 2, 2/1, 76,
  • пров. Філософський (1-й Шишкіна), 1-7,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. Математичний (2-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8, пров. Біологічний (3-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Дмитра Донського 2а, 3,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12.

Роботи до 19.00

  • Героїв Крут, 1-5,
  • Люстдорфська дорога, 88а,88б,88в,
  • Маршрутна, 1,1а,3,
  • Дитяча, 2-6.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Гладкова, 32, 34, 41,
  • Республіканська, 2-87,
  • Хаджибейська дорога, 2-87,
  • просп. Добровольського, 110б.
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