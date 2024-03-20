Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов проведут день 20 марта без света: список адресов

Тысячи одесситов проведут день 20 марта без света: список адресов

В среду, 20 марта 2024 года, снова запланированы отключения света по городу из-за плановых работ. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Сегедская, 1,3,
  • пер. Лунный, 2

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • просп. Небесной сотни, 37/корп.1, 79-91,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40а,
  • Равенства, 88-195,
  • переулок 1-й Равенства,1- 197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 2-92,
  • Фонтанская дорога, 106, 71, 129,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Костанди, 14-43,
  • переулок 2-й Украинский, 3-6,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12,
  • Академическая, 1-52а,
  • просп. Академика Глушко, 28-40,
  • Тимирязева, 34-84,
  • Ильфа и Петрова, 12, 14,
  • Левитана, 19, 123б,
  • Бернардацци, 14/корп.22,
  • переулок Компасный, 1а,
  • Амундсена, 144,
  • Ореховая, 196,
  • Дача Ковалевского, 144,
  • переулок Амундсена, 5-11,
  • переулок Ковалевского, 9,
  • Анны Ахматовой, 1-40,
  • Елочная, 2-58г,
  • переулок Новоукраинский, 2-31,
  • Баштанная, 2-16,
  • Куприна, 7-29а,
  • Окружная, 17-42,
  • пер. 1-й Академический, 1-21б,
  • пер. 2-й Академический, 2-6,
  • Дачная, 3а-30б,
  • Львовская, 7а-48т,
  • Сумская, 3-69,
  • пер. 2-й Дачный, 1-9,
  • Гаршина, 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3-22а,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1-11,
  • Китобойная, 2-92,
  • Куприна, 26-54,
  • Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-51,
  • Черниговская, 1-24,
  • пер. 2-й Китобойный, 1-50,
  • пер. Черниговский, 1а-8,
  • Костанди, 25-77,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Дмитрия Донского, 1-45,
  • Левкоевая, 1, 7, 7а,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Обильная, 1-35,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-21,
  • пер. 1-й Обильный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2а-23,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Достоевского, 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Крымская, 1,3,
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42,
  • пер. Исторический (Достоевского), 1-14,
  • пер. Крымский, 1а-22,
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Климовича (1-й Александра Невского), 2-8,
  • пер. Чеховского (2-й Александра Невского), 1-8,
  • пер. Василия Кричевского (3-й Александра Невского), 2-7,
  • пер. Павла Чубинского (4-й Александра Невского), 3-7,
  • Харьковская, 1-20,
  • Научная (Шишкина), 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12б,
  • пер. Львовский, 2, 2/1, 76,
  • пер. Философский (1-й Шишкина), 1-7,
  • пер. 2-й Костанди, 2,
  • переулок Математический (2-й Шишкина), 1-20,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8,
  • переулок Биологический (3-й Шишкина), 1-20,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Дмитрия Донского 2а, 3,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Молокова, 1-12.

Работы до 19.00

  • Героев Крут, 1-5,
  • Люстдорфская дорога, 88а,88б,88в,
  • Маршрутная, 1,1а,3,
  • Детская, 2-6.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Гладкова, 32, 34, 41,
  • Республиканская, 2-87,
  • Хаджибейская дорога, 2-87,
  • просп. Добровольского, 110б.
Фото аватара
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