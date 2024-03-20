Тысячи одесситов проведут день 20 марта без света: список адресов

В среду, 20 марта 2024 года, снова запланированы отключения света по городу из-за плановых работ. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Сегедская, 1,3,
- пер. Лунный, 2
Южный РЭС
Работы до 17.00
- просп. Небесной сотни, 37/корп.1, 79-91,
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40а,
- Равенства, 88-195,
- переулок 1-й Равенства,1- 197,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 2-92,
- Фонтанская дорога, 106, 71, 129,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Костанди, 14-43,
- переулок 2-й Украинский, 3-6,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12,
- Академическая, 1-52а,
- просп. Академика Глушко, 28-40,
- Тимирязева, 34-84,
- Ильфа и Петрова, 12, 14,
- Левитана, 19, 123б,
- Бернардацци, 14/корп.22,
- переулок Компасный, 1а,
- Амундсена, 144,
- Ореховая, 196,
- Дача Ковалевского, 144,
- переулок Амундсена, 5-11,
- переулок Ковалевского, 9,
- Анны Ахматовой, 1-40,
- Елочная, 2-58г,
- переулок Новоукраинский, 2-31,
- Баштанная, 2-16,
- Куприна, 7-29а,
- Окружная, 17-42,
- пер. 1-й Академический, 1-21б,
- пер. 2-й Академический, 2-6,
- Дачная, 3а-30б,
- Львовская, 7а-48т,
- Сумская, 3-69,
- пер. 2-й Дачный, 1-9,
- Гаршина, 8-30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Гаршина, 3-22а,
- пер. Летний, 5,
- пер. Ровный, 1-11,
- Китобойная, 2-92,
- Куприна, 26-54,
- Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Академика Вернадского (Тульская), 1-51,
- Черниговская, 1-24,
- пер. 2-й Китобойный, 1-50,
- пер. Черниговский, 1а-8,
- Костанди, 25-77,
- Вазова Ивана, 9,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Дмитрия Донского, 1-45,
- Левкоевая, 1, 7, 7а,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Обильная, 1-35,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5, 5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-21,
- пер. 1-й Обильный, 1-15,
- пер. Флотский, 2а-23,
- Архитектурная, 10-14,
- Достоевского, 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Крымская, 1,3,
- пер. 1-й Китобойный, 4-42,
- пер. Исторический (Достоевского), 1-14,
- пер. Крымский, 1а-22,
- пер. Славы, 1-10,
- пер. Климовича (1-й Александра Невского), 2-8,
- пер. Чеховского (2-й Александра Невского), 1-8,
- пер. Василия Кричевского (3-й Александра Невского), 2-7,
- пер. Павла Чубинского (4-й Александра Невского), 3-7,
- Харьковская, 1-20,
- Научная (Шишкина), 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12б,
- пер. Львовский, 2, 2/1, 76,
- пер. Философский (1-й Шишкина), 1-7,
- пер. 2-й Костанди, 2,
- переулок Математический (2-й Шишкина), 1-20,
- переулок 3-й Костанди, 2-8,
- переулок Биологический (3-й Шишкина), 1-20,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Дмитрия Донского 2а, 3,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Молокова, 1-12.
Работы до 19.00
- Героев Крут, 1-5,
- Люстдорфская дорога, 88а,88б,88в,
- Маршрутная, 1,1а,3,
- Детская, 2-6.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Гладкова, 32, 34, 41,
- Республиканская, 2-87,
- Хаджибейская дорога, 2-87,
- просп. Добровольского, 110б.