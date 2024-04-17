Тисячі одеситів проведуть день 17 квітня без світла: адреси

У середу, 17 квітня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00
- Абрикосова, 4-105а,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Рівності, 2-14, 88-195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106/40, 129,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дмитра Донського, 4-45,
- Костанді, 14-74,
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. 3-й Український, 1а-12,
- Академічна, 1- 47а,
- Тімірязєва, 32-74,
- Анни Ахматової, 15-40,
- Ялинкова, 5-58г,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Купріна, 7-54,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-й Академічний, 1-21,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- Китобійна, 2-74,
- Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-51а,
- Чернігівська, 1-24,
- пров.2-й Китобійний, 1-50а,
- пров. Чернігівський, 1а-14,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7б,13,
- Левкоєва, 1,7,7а,
- Немировича-Данченка, 10,11,16,
- Рясна (Обільна), 1-35б,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15,15/корп.3,15а, 20,
- Флотська, 4-21,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2а-23,
- Архітекторська, 10-14а,
- Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1,3,3/корп.1, Лядова, 1-15,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. Достоєвського, 1-14,
- пров. Кримський, 1а-22,
- пров. Слави, 1-10,
- Климовича провулок (пров. 1-й Олександра Невського), 2-8,
- Чехівського провулок (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8,
- Василя Кричевського провулок (пров. 3-й Олександра Невського), 2-7а,
- Павла Чубинського провулок (пров. 4-й Олександра Невського), 3-7,
- Львівська, 52,
- Сумська, 24-69б,
- Харківська, 1-20,
- Наукова (Шишкіна), 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- пров. 1-й Рівності, 1-8,86-197,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12,
- пров. Львівський, 76,
- Академічна, 30а-52а,
- Філософський провулок (пров. 1-й Шишкіна), 1-7,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- Математичний провулок (пров. 2-й Шишкіна), 1-20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8,
- Біологічний провулок (пров. 3-й Шишкіна), 1-20,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Дмитра Донського, 2а,3,
- пров. Іподромний, 10, пров. Молокова, 1-12.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00
- Олександрійський провулок (пров. Волзький), 1-22,
- Болгарська,1-24, 63-90,
- Мечникова, 55-63, 106-128,
- Запорізька, 4/8-21,
- Генерала Цвєтаєва, 1-34,
- пров. Вознесенський, 8-26,
- Богдана Хмельницького, 1-66,
- пров. Високий, 1-20,
- пров. 3-й Басейний, 19,21,23,23а,
- М’ясоїдівська, 40-46,
- Адмірала Лазарєва, 3-43,
- Басейна, 4,
- пров. 1-й Басейний, 10-23,
- пров. 2-й Басейний, 2-18,
- Прохоровська, 51-61,
- пров. Ватманський, 1-6,
- пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
- пров. Єлисаветградський, 1-9,
- Пантелеймонівська, 10-22,
- Середньофонтанська, 4-14а,
- пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
- Канатна, 43-84,
- пл. Куликове Поле,
- Маразліївська, 54,
- Успенська, 8-43а,
- Водопровідна, 1-11,
- Костецька (Генерала Ватутіна), 21, 22.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- Каришковського, 2-60,
- Ліста Ференца, 27-А,
- Ринкова, 7,
- 2-а Пересипська, 32,34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50а,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- Жевахова, 3а-9,11-81,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 1-й Чорноморський, 3-18,
- пров.2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров.8-йЧорноморський, 1-54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров.13-й Чорноморський, 1-44.