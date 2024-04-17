Тысячи домов в Одессе 17 апреля остались без света: адреса

В среду, 17 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 19:00
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Равенства, 2-14, 88-195,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Фонтанская дорога, 106/40, 129,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Дмитрия Донского, 4-45,
- Костанди, 14-74,
- переулок 2-й Украинский, 3-6,
- пер. 3-й Украинский, 1а-12,
- Академическая, 1- 47а,
- Тимирязева, 32-74,
- Анны Ахматовой, 15-40,
- Елочная, 5-58г,
- пер. Новоукраинский, 2-31,
- Баштанная, 2-16,
- Куприна, 7-54,
- Окружная, 17-42,
- пер. 1-й Академический, 1-21,
- пер. 2-й Академический, 2-6,
- Китобойная, 2-74,
- Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Академика Вернадского (Тульская), 1-51а,
- Черниговская, 1-24,
- пер.2-й й Китобойный, 1-50а,
- пер. Черниговский, 1а-14,
- Вазова Ивана, 9,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Левкоева, 1,7,7а,
- Немировича-Данченко, 10,11,16,
- Обильная, 1-35б,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15,15/корп.3,15 а, 20,
- Флотская, 4-21,
- пер. 1-й Обильный, 1-15,
- пер. Флотский, 2а-23,
- Архитекторская, 10-14а,
- Драгоманова (Достоевского), 1-25,
- Арбузова, 1-18,
- Крымская, 1,3,3/корп.1,
- Лядова, 1-15,
- переулок 1-й Китобойный, 4-42,
- переулок Достоевского, 1-14,
- переулок Крымский, 1а-22,
- переулок Славы, 1-10,
- Климовича переулок (переулок 1-й Александра Невского), 2-8,
- Чеховского переулок (переулок. 2-й Александра Невского), 1-8,
- Василия Кричевского переулок (переулок 3-й Александра Невского), 2-7а,
- Павла Чубинского переулок (переулок 4-й Александра Невского), 3-7,
- Львовская, 52,
- Сумская, 24-69б,
- Харьковская, 1-20,
- Научная (Шишкина), 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- пер. 1-й Равенства, 1-8,86-197,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12,
- пер. Львовский, 76,
- Академическая, 30а-52а,
- Философский переулок (пер. 1-й Шишкина), 1-7,
- пер. 2-й Костанди, 2,
- Математический переулок (пер. 2-й Шишкина), 1-20,
- переулок 3-й Костанди, 2-8,
- Биологический переулок (переулок 3-й Шишкина), 1-20,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Дмитрия Донского, 2а,3,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Молокова, 1-12.
Центральный РЭС
Работы до 19:00
- Александрийский переулок (пер. Волжский), 1-22,
- Болгарская, 1-24, 63-90,
- Мечникова, 55-63, 106-128,
- Запорожская, 4/8-21,
- Генерала Цветаева, 1-34,
- пер. Вознесенский, 8-26,
- Богдана Хмельницкого, 1-66,
- переулок. Высокий, 1-20,
- переулок 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,
- Мясоедовская, 40-46,
- Адмирала Лазарева, 3-43,
- Бассейная, 4,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок. 2-й Бассейный, 2-18,
- Прохоровская, 51-61,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
- переулок Елисаветградский, 1-9,
- Пантелеймоновская, 10-22,
- Среднефонтанская, 4-14а,
- пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
- Канатная, 43-84,
- пл. Куликово Поле,
- Маразлиевская, 54,
- Успенская, 8-43а,
- Водопроводная, 1-11,
- Костецкая (Генерала Ватутина), 21, 22.
Северный РЭС
Работы до 18:00
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- Каришковского, 2-60,
- Листа Ференца, 27-А,
- Рыночная, 7,
- 2-я Пересыпская, 32,34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50а,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- Жевахова, 3а-9,11-81,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 1-й Черноморский, 3-18,
- пер.2-й й Черноморский, 1-34,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер.8-йЧерноморський, 1-54,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер.13-й Черноморский, 1-44.