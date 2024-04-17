Новости Одессы и Одесской области

Тысячи домов в Одессе 17 апреля остались без света: адреса

Тысячи домов в Одессе 17 апреля остались без света: адреса

В среду, 17 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 19:00

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Равенства, 2-14, 88-195,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Фонтанская дорога, 106/40, 129,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Дмитрия Донского, 4-45,
  • Костанди, 14-74,
  • переулок 2-й Украинский, 3-6,
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12,
  • Академическая, 1- 47а,
  • Тимирязева, 32-74,
  • Анны Ахматовой, 15-40,
  • Елочная, 5-58г,
  • пер. Новоукраинский, 2-31,
  • Баштанная, 2-16,
  • Куприна, 7-54,
  • Окружная, 17-42,
  • пер. 1-й Академический, 1-21,
  • пер. 2-й Академический, 2-6,
  • Китобойная, 2-74,
  • Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-51а,
  • Черниговская, 1-24,
  • пер.2-й й Китобойный, 1-50а,
  • пер. Черниговский, 1а-14,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Левкоева, 1,7,7а,
  • Немировича-Данченко, 10,11,16,
  • Обильная, 1-35б,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15,15/корп.3,15 а, 20,
  • Флотская, 4-21,
  • пер. 1-й Обильный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2а-23,
  • Архитекторская, 10-14а,
  • Драгоманова (Достоевского), 1-25,
  • Арбузова, 1-18,
  • Крымская, 1,3,3/корп.1,
  • Лядова, 1-15,
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42,
  • переулок Достоевского, 1-14,
  • переулок Крымский, 1а-22,
  • переулок Славы, 1-10,
  • Климовича переулок (переулок 1-й Александра Невского), 2-8,
  • Чеховского переулок (переулок. 2-й Александра Невского), 1-8,
  • Василия Кричевского переулок (переулок 3-й Александра Невского), 2-7а,
  • Павла Чубинского переулок (переулок 4-й Александра Невского), 3-7,
  • Львовская, 52,
  • Сумская, 24-69б,
  • Харьковская, 1-20,
  • Научная (Шишкина), 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8,86-197,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12,
  • пер. Львовский, 76,
  • Академическая, 30а-52а,
  • Философский переулок (пер. 1-й Шишкина), 1-7,
  • пер. 2-й Костанди, 2,
  • Математический переулок (пер. 2-й Шишкина), 1-20,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8,
  • Биологический переулок (переулок 3-й Шишкина), 1-20,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Дмитрия Донского, 2а,3,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Молокова, 1-12.

Центральный РЭС

Работы до 19:00

  • Александрийский переулок (пер. Волжский), 1-22,
  • Болгарская, 1-24, 63-90,
  • Мечникова, 55-63, 106-128,
  • Запорожская, 4/8-21,
  • Генерала Цветаева, 1-34,
  • пер. Вознесенский, 8-26,
  • Богдана Хмельницкого, 1-66,
  • переулок. Высокий, 1-20,
  • переулок 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,
  • Мясоедовская, 40-46,
  • Адмирала Лазарева, 3-43,
  • Бассейная, 4,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок. 2-й Бассейный, 2-18,
  • Прохоровская, 51-61,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
  • переулок Елисаветградский, 1-9,
  • Пантелеймоновская, 10-22,
  • Среднефонтанская, 4-14а,
  • пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
  • Канатная, 43-84,
  • пл. Куликово Поле,
  • Маразлиевская, 54,
  • Успенская, 8-43а,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Костецкая (Генерала Ватутина), 21, 22.

Северный РЭС

Работы до 18:00

  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • Каришковского, 2-60,
  • Листа Ференца, 27-А,
  • Рыночная, 7,
  • 2-я Пересыпская, 32,34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50а,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • Жевахова, 3а-9,11-81,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 1-й Черноморский, 3-18,
  • пер.2-й й Черноморский, 1-34,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер.8-йЧерноморський, 1-54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер.13-й Черноморский, 1-44.
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