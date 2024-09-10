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Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла: адреси планових відключень на 10 вересня

Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла: адреси планових відключень на 10 вересня

У вівторок, 10 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів на весь день залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00: 

  • просп. Свободи, 52,
  • вул. Друга (Чорноморка), 18б, 20,
  • вул. Симоненка, 2а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • вул. Гагарінське плато, 5а,
  • бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
  • вул. Генуезька, 24/Б

Північний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • вул. Проценка, 50/корп.1,2, 3,
  • вул. М. Грушевського, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5,
  • Саймона Літмана (вул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97,
  • вул. Плієва, 1в,
  • вул. Деревообробна, 31 – 37, 45
  • пров. 2-й Деревообробний, 1 – 40,
  • пров. 3-й Деревообробний, 1 – 91,
  • пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6б, 50а, 61,
  • вул. Каришковського, 2 – 60,
  • вул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А,
  • вул. Жевахова гора, 11, 22, 30, 81,
  • вул. Ринкова, 7,
  • вул. 2-а Виноградна, 1 – 34,
  • 2-а Пересипська, 32,34,
  • вул. 3-я Пересипська, 19 – 27,
  • вул. 7-а Пересипська, 8 – 50А,
  • вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 – 103,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
  • пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
  • пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
  • пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
  • пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
  • пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
  • вул. Лузанівська, 57, 98, 100, 102,
  • вул. Миколаївська дорога, 289, 289а, 291,
  • вул. Промислова, 127 – 195,
  • пров. Промисловий, 1 – 38,
  • вул. Локомотивна, 1 – 27,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44А,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • вул. Миколи Боровського, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1,  1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп.1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4,  1/24,
  • вул. Чигиринська (Новомосковська), 19,
  • пров. 2-й Хімічний, 7,
  • пров. 3-й Хімічний, 1 – 14,
  • вул. Сергія Ядова, 24а, 26 – 68,
  • просп. Добровольського, 143 – 149/4.
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