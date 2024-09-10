Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов до вечера остались без света: адреса плановых отключений на 10 сентября

Тысячи одесситов до вечера остались без света: адреса плановых отключений на 10 сентября

Во вторник, 10 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы на весь день остались без света.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • просп. Свободы, 52,
    ул. Вторая (Черноморка), 18б, 20,
    ул. Симоненко, 2а.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Гагаринское плато, 5а,
  • бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
  • ул. Генуэзская, 24/Б

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Проценко, 50/корп.1,2, 3,
  • ул. М. Грушевского, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5,
  • Саймона Литмана (ул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97,
  • ул. Плиева, 1в,
  • ул. Деревообрабатывающая, 31 – 37, 45,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1 – 40,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1 – 91,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2, 4, 6б, 50а, 61,
  • ул. Карышковского, 2 – 60,
  • ул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А,
  • ул. Жеваховая гора, 11, 22, 30, 81,
  • ул. Рыночная, 7,
  • ул. 2-я Виноградная, 1 – 34,
  • 2-я Пересыпская, 32,34,
  • ул. 3-я Пересыпская, 19 – 27,
  • ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А,
  • ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 – 103,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
  • пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
  • пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
  • пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
  • ул. Лузановская, 57, 98, 100, 102,
  • ул. Николаевская дорога, 289, 289а, 291,
  • ул. Промышленная, 127 – 195,
  • пер. Промышленный, 1 – 38,
  • ул. Локомотивная, 1 – 27,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 44А,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
  • пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
  • ул. Николая Боровского, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп. .1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24,
  • ул. Чигиринская (Новомосковская), 19,
  • пер. 2-й Химический, 7
  • пер. 3-й Химический, 1 – 14,
  • ул. Сергея Ядова, 24а, 26 – 68,
  • просп. Добровольского, 143 – 149/4.
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