Тисячі одеситів 5 березня залишилися без світла: список адрес

У вівторок, 5 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- 3-я Степова, 58-64,
- 7-а Степова, 30-49,
- Богуна, 6-21,
- Квіткова, 12-21,
- Платанова, 27-126,
- Радісна, 32-116,
- Св.Ріхтера, 35-124,
- пров. 1й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Кострова, 30-37,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Скісна, 78-79,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10,
- Профспілкова, 2-35,
- Пшенична, 7-24,
- Трудових Резервів, 1-10,
- Туристська, 20-46,
- пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
- Ц. Аеропорт, 1-23,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- пл. Михайлівська, 12/14,
- пров. Москвіна, 1-12,
- Малішевського (Гастело), 54-168,
- Балківська, 3-12.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Авд.-Чорноморського, 24-160,
- Жаботинського, 1-57,
- пров. 3-й Проектований, 3-5,
- Ю. Геллера, 12-90,
- Недєліна, 1-98,
- Петрашевського, 15-36,
- пров. Костеловської, 2-8,
- Бригадна, 23-55,
- Гвардійська, 7-21,
- Чубаївська, 8-12,
- Штурвальна, 15-21.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Кримська, 62-70,
- Десантний б-р, 4, 6,
- Заболотного, 18-24.