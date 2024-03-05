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Тисячі одеситів 5 березня залишилися без світла: список адрес

Тисячі одеситів 5 березня залишилися без світла: список адрес

У вівторок, 5 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • 3-я Степова, 58-64,
  • 7-а Степова, 30-49,
  • Богуна, 6-21,
  • Квіткова, 12-21,
  • Платанова, 27-126,
  • Радісна, 32-116,
  • Св.Ріхтера, 35-124,
  • пров. 1й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кострова, 30-37,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Скісна, 78-79,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • Профспілкова, 2-35,
  • Пшенична, 7-24,
  • Трудових Резервів, 1-10,
  • Туристська, 20-46,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
  • Ц. Аеропорт, 1-23,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • пл. Михайлівська, 12/14,
  • пров. Москвіна, 1-12,
  • Малішевського (Гастело), 54-168,
  • Балківська, 3-12.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Авд.-Чорноморського, 24-160,
  • Жаботинського, 1-57,
  • пров. 3-й Проектований, 3-5,
  • Ю. Геллера, 12-90,
  • Недєліна, 1-98,
  • Петрашевського, 15-36,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • Бригадна, 23-55,
  • Гвардійська, 7-21,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Штурвальна, 15-21.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Кримська, 62-70,
  • Десантний б-р, 4, 6,
  • Заболотного, 18-24.
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