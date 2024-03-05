Тысячи одесситов 5 марта остались без света: список адресов

Во вторник, 5 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- 3-я Степная, 58-64,
- 7-я Степная, 30-49,
- Богуна, 6-21,
- Цветочная, 12-21,
- Платановая, 27-126,
- Радиусная, 32-116,
- Св.Рихтера, 35-124,
- пер. 1й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- пер. Костровая, 30-37,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Скосная, 78-79,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- переулок Джутовый, 1-10,
- Профсоюзная, 2-35,
- Пшеничная, 7-24,
- Трудовых Резервов, 1-10,
- Туристская, 20-46,
- переулок 1-й Кипарисный, 2,4,
- Ц. Аэропорт, 1-23,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- пл. Михайловская, 12/14,
- переулок Москвина, 1-12,
- Малишевского (Гастело), 54-168,
- Балковская, 3-12.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Авд.-Черноморского, 24-160,
- Жаботинского, 1-57,
- пер. 3-й Проектируемый, 3-5,
- Ю.Геллера, 12-90,
- Неделина, 1-98,
- Петрашевского, 15-36,
- пер. Костеловской, 2-8,
- Бригадная, 23-55,
- Гвардейская, 7-21,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Крымская, 62-70,
- Десантный б-р, 4, 6,
- Заболотного, 18-24.