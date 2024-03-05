Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 5 марта остались без света: список адресов

Тысячи одесситов 5 марта остались без света: список адресов

Во вторник, 5 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • 3-я Степная, 58-64,
  • 7-я Степная, 30-49,
  • Богуна, 6-21,
  • Цветочная, 12-21,
  • Платановая, 27-126,
  • Радиусная, 32-116,
  • Св.Рихтера, 35-124,
  • пер. 1й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • пер. Костровая, 30-37,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Скосная, 78-79,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
  • переулок Джутовый, 1-10,
  • Профсоюзная, 2-35,
  • Пшеничная, 7-24,
  • Трудовых Резервов, 1-10,
  • Туристская, 20-46,
  • переулок 1-й Кипарисный, 2,4,
  • Ц. Аэропорт, 1-23,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • пл. Михайловская, 12/14,
  • переулок Москвина, 1-12,
  • Малишевского (Гастело), 54-168,
  • Балковская, 3-12.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Авд.-Черноморского, 24-160,
  • Жаботинского, 1-57,
  • пер. 3-й Проектируемый, 3-5,
  • Ю.Геллера, 12-90,
  • Неделина, 1-98,
  • Петрашевского, 15-36,
  • пер. Костеловской, 2-8,
  • Бригадная, 23-55,
  • Гвардейская, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Крымская, 62-70,
  • Десантный б-р, 4, 6,
  • Заболотного, 18-24.
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