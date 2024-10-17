Температура моря в Одесі сьогодні, 17 жовтня: прохолодна

Температура води в морі поступово знижується і в Одеський регіон іде похолодання, а це означає, що купальний сезон завершується. Але для деяких людей осіннє море ще залишається сприятливим.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у четвер, 17 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 18-19°С.
А ресурс Seatemperature повідомляє, що море в Одесі сьогодні охолоне до 17,7°C.
Це прохолодна вода для купання, але прийнятна для нетривалих занурень фізично підготовлених і загартованих людей.
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Фото – Олександр Бурлак