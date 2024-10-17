Температура моря в Одессе сегодня, 17 октября: прохладная

Температура воды в море постепенно снижается и в Одесский регион идет похолодание, а это значит, что купальный сезон завершается. Но для некоторых людей осеннее море еще остается благоприятным.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в четверг, 17 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 18-19°С.
А ресурс Seatemperature сообщает, что море в Одессе сегодня остынет до 17,7°C.
Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительных погружений физически подготовленных и закаленных людей.
Напомним: В Одессу идет похолодание: мощный антициклон принесет первые заморозки
Фото — Александр Бурлак