Температура морської води в Одесі сьогодні, 9 серпня: чи буде комфортно

Цього літа узбережжя Одеси наповнене шумом моря, криками чайок і вигуками відпочивальників. Сподіваємося, що сьогоднішній день буде без “сюрпризів”, зокрема, синоптики їх 9 серпня не обіцяють.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води в Одесі становить 18-19°С. Для багатьох така температура води цілком прийнятна і комфортна.
За прогнозами синоптиків, у п’ятницю в Одесі істотних опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 30-32°C.
Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить такі дані про температуру води в курортних місцях Одеської області на 8 серпня: