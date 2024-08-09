Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 августа: будет ли комфортно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды в Одессе составляет 18-19°С. Для многих такая температура воды вполне приемлема и комфортна.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Одессе существенных осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 30-32°C.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит следующие данные о температуре воды в курортных местах Одесской области на 8 августа: