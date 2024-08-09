Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 августа: будет ли комфортно

Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 августа: будет ли комфортно

Этим летом побережье Одессы наполнено шумом моря, криками чаек и возгласами отдыхающих. Надеемся, что сегодняшний день будет без «сюрпризов», в частности, синоптики их 9 августа не обещают.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды в Одессе составляет 18-19°С. Для многих такая температура воды вполне приемлема и комфортна.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Одессе существенных осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 30-32°C.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит следующие данные о температуре воды в курортных местах Одесской области на 8 августа:

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