Прогноз синоптиків на 9 липня: наскільки буде спекотно

Завтра, у вівторок, 9 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується стабільна спекотна погода.
На 9 липня зберігається надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Прогноз погоди в Одесі на 9 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 22-24°C, вдень 33-35°C.
Температура морської води 24-25°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-24°C, вдень 33-38°C.
На автошляхах області видимість добра.