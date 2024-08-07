Температура морської води в Одесі сьогодні, 7 серпня: освіжає

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води в Одесі становить 17-18°C. Ця температура є дещо прохолодною для тривалих занурень, але купатися в ній все ж можна. Нагадаємо, що нормальною температурою морської води, за якої можна купатися, вважається 18°C.

А за прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі істотних опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 27-29°С.

Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить такі дані про температуру води в курортних місцях Одеської області на 7 серпня: