Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 7 августа: освежает

Температура морской воды в Одессе сегодня, 7 августа: освежает

Среда, 7 августа, не будет солнечным днем, но существенных осадков тоже не предвидится. «Одесская жизнь» продолжает информировать одесситов и гостей города о температуре морской воды у побережья.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды в Одессе составляет 17-18°C. Эта температура является несколько прохладной для длительных погружений, но купаться в ней все же можно. Напомним, что нормальной температурой морской воды, при которой можно купаться, считается 18°C.

А по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе существенных осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 27-29°С.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит следующие данные о температуре воды в курортных местах Одесской области на 7 августа:

вода

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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