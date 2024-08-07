Температура морской воды в Одессе сегодня, 7 августа: освежает

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды в Одессе составляет 17-18°C. Эта температура является несколько прохладной для длительных погружений, но купаться в ней все же можно. Напомним, что нормальной температурой морской воды, при которой можно купаться, считается 18°C.

А по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе существенных осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 27-29°С.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит следующие данные о температуре воды в курортных местах Одесской области на 7 августа: