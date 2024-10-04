Температура морської води в Одесі сьогодні, 4 жовтня: чи комфортно купатися

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, температура морської води в Одесі становитиме 19-20°C. Така вода є прохолодною та освіжаючою, багатьом вона здаватиметься холодною. Хоча для деяких людей вона може бути комфортною для купання.

Зі свого боку ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 20,3°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області:

Вибір редакції: Аварійне відкриття замків і дверей в Одесі: виклик майстра – ваше найкраще рішення