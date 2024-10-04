Температура морской воды в Одессе сегодня, 4 октября: комфортно ли купаться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 4 октября 2024 года, температура морской воды в Одессе составит 19-20°C. Такая вода является прохладной и освежающей, многим она будет казаться холодной. Хотя для некоторых людей она может быть комфортной для купания.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 20,3°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

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