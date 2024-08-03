Синоптики пообіцяли одеситам грозу та шквальний вітер

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 4 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза, а під час грози – шквал до 15-20 м/с.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.
Під час грози:
- не ховайтеся під високими, одиночними деревами чи на підвищенні;
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не купайтесь у водоймах;
- не користуйтесь електроприладами;
- уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом з землею;
- зачиніть вікна та двері;
- відкладіть телефон та займіться справою, яка заспокоює.
Прогноз погоди в Одесі на 4 серпня
В Одесі хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозі шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 17-18°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 серпня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вдень місцями град.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.