Новини Одеси та Одеської області

Синоптики пообіцяли одеситам грозу та шквальний вітер

Синоптики пообіцяли одеситам грозу та шквальний вітер

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 4 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза, а під час грози – шквал до 15-20 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.

Під час грози:

  • не ховайтеся під високими, одиночними деревами чи на підвищенні;
  • не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не купайтесь у водоймах;
  • не користуйтесь електроприладами;
  • уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом з землею;
  • зачиніть вікна та двері;
  • відкладіть телефон та займіться справою, яка заспокоює.

Прогноз погоди в Одесі на 4 серпня

В Одесі хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозі шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 17-18°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 серпня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вдень місцями град.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.

На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.

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