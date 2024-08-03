Температура морської води в Одесі сьогодні, 3 серпня: дуже тепла і комфортна

Сьогодні, 3 серпня, у нашому регіоні зберігається аномальна спека, тому температура морської води біля одеського узбережжя і водоймах області продовжує прогріватися.
Сьогодні температура води в Одесі становить 15-16°C. Ця температура є дещо прохолодною для купання, але все ще прийнятною для тих, хто любить освіжаючі води. Така температура підходить для коротких занурень або для активних водних видів спорту.
Згідно з прогнозом, температура води в Одесі буде повільно рости як мінімум найближчі 10 днів і досягне значення у 24.4°C.