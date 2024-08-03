Температура морської води в Одесі сьогодні, 3 серпня: дуже тепла і комфортна

Сьогодні температура води в Одесі становить 15-16°C. Ця температура є дещо прохолодною для купання, але все ще прийнятною для тих, хто любить освіжаючі води. Така температура підходить для коротких занурень або для активних водних видів спорту.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі буде повільно рости як мінімум найближчі 10 днів і досягне значення у 24.4°C.