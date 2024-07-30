Температура морської води в Одесі сьогодні, 30 липня: чи буде комфортно

Температура морської води в Одесі сьогодні, 30 липня: чи буде комфортно

Синоптики обіцяють нам 30 липня максимально комфортну температуру, без опадів. Морська вода біля узбережжя Одеси також залишається дуже теплою. Це означає, що пляжним відпочинком сьогодні можна насолоджуватися весь день.

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 29 липня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 25.9°C. Цей температурний діапазон визнано найоптимальнішим для тривалого купання.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні вдень в Одесі повітря прогріється до 26-28°C.

Температура води в інших курортних місцях Одеської області:

вода

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