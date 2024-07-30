Температура морской воды в Одессе сегодня, 30 июля: будет ли комфортно

Синоптики обещают нам 30 июля максимально комфортную температуру, без осадков. Морская вода в у побережья Одессы также остается очень теплой. Это значит, что пляжным отдыхом сегодня можно наслаждаться весь день.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 29 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 25.9°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 26-28°C.
Температура воды в других курортных местах Одесской области: