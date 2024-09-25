Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 вересня: можна купатися

Сьогодні в Одесі буде по-літньому тепло і сухо, а температура морської води навіть трохи зросла, тому любителі поплавати можуть сміливо йти на пляж.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 25 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси прогрілася до 19-20°С (учора 18-19°C).
Водночас ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21,1°C.
Вода прохолодна і бадьорить, але для багатьох людей вона вже досить комфортна для купання. Загалом така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, вода все одно може здатися прохолодною.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: