Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 сентября: можно купаться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 25 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы прогрелась до 19-20°С (вчера 18-19°C).

При этом ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 21,1°C.

Вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она уже достаточно комфортна для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, вода все равно может показаться прохладной.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: