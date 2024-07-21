Погода в Одесі 22 липня: прогнозують грозу

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 22 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза, під час грози шквал 15-18 м/с, вдень місцями град. Оголошено штормове попередження.
Крім того, 22-24 липня утримається надзвичайна (V класу), місцями середня (III класи) та висока (IV класи), пожежна небезпека.
Прогноз погоди в Одесі на 22 липня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час шквалу він посилиться до 15-18 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 27-28°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 липня
По Одеській області в понеділок очікується мінлива хмарність. Дощ, вночі місцями значний, гроза. Вдень місцями град.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозі подекуди шквал 15-18 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 28-32°С.
На автошляхах області видимість добра.