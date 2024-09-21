Температура морской воды в Одессе сегодня, 21 сентября: прохладная, но ещё комфортная

Сегодня, 21 сентября, в нашем регионе сохраняется довольно комфортная и теплая погода, поэтому температура морской воды у одесского побережья и водоемах области продолжает держаться.
По данным Гидрометцентра, 21 сентября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 19-20°C. Это прохладная, но всё ещё комфортная температура для купания. Вода идеально подойдёт для кратковременных заплывов и активных водных занятий, даря приятное ощущение свежести и заряжая энергией.
Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 1-1,5 градуса.