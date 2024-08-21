Температура морської води в Одесі сьогодні, 21 серпня: комфортно

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.

А ресурс seatemperature зі свого боку повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 25.0°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області: