Температура морської води в Одесі сьогодні, 21 серпня: комфортно

Під завісу літа пляжі Одеси заповнені відпочивальниками, а Чорне море продовжує радувати ідеальними умовами, за яких у воді можна перебувати без найменшого дискомфорту.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.
А ресурс seatemperature зі свого боку повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 25.0°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області: