Температура морской воды в Одессе сегодня, 21 августа: комфортно

Под занавес лета пляжи Одессы заполнены отдыхающими, а Черное море продолжает радовать идеальными условиями, при которых в воде можно находиться без малейшего дискомфорта.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 23-24°С. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.
А ресурс seatemperature в свою очередь сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 25.0°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области: