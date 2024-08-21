Температура морской воды в Одессе сегодня, 21 августа: комфортно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 23-24°С. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

А ресурс seatemperature в свою очередь сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 25.0°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области: