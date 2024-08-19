Температура морської води в Одесі сьогодні, 19 серпня: трохи охолола

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 22-23°С (вдень раніше вона становила 23-24°С). Така температура води залишається комфортною для купання.

А ресурс seatemperature зі свого боку повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 24.9°C.

В Одеській області найтепліша вода в регіоні напередодні була зафіксована в озері Кугурлуй, її значення – 26.0°C.

Таблиця з поточними погодними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону: