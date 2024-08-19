Температура морської води в Одесі сьогодні, 19 серпня: трохи охолола

У понеділок, 19 серпня, на нас чекає спекотний день з легким вітерцем, який можна провести біля моря. “Одеське життя” розповідає, чи буде комфортною морська вода.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 22-23°С (вдень раніше вона становила 23-24°С). Така температура води залишається комфортною для купання.
А ресурс seatemperature зі свого боку повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 24.9°C.
В Одеській області найтепліша вода в регіоні напередодні була зафіксована в озері Кугурлуй, її значення – 26.0°C.
Таблиця з поточними погодними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону: