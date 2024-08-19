Температура морской воды в Одессе сегодня, 19 августа: немного остыла

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 22-23°С (днем ранее она составляла 23-24°С). Такая температура воды остается комфортной для купания.

А ресурс seatemperature в свою очередь сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 24.9°C.

В Одесской области самая теплая вода в регионе накануне была зафиксирована в озере Кугурлуй, ее значение — 26.0°C.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: