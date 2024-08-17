Погода в Одесі 18 серпня: для не любителів спеки прогноз невтішний

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 18 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить спекотна погода. Опадів не очікується, а повітря вдень може прогрітися до 31-34°С.
Прогноз погоди в Одесі на 18 серпня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 серпня
По Одеській області в неділю очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-24°С, вдень 29-34°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової