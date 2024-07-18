Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 липня: купатися можна, але чи можливо?

Як прогнозують синоптики, вже зовсім скоро африканська спека піде на спад. Тим не менш, Чорне море біля берегів Одеси залишається досить теплим та більш ніж комфортним для купання. Щоправда, сьогодні обіцяли грозу, під час якої купатися небажано.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 18 липня 2024 року, температура Чорного моря біля одеського узбережжя залишається на рівні 27-28°С.
Як повідомляє спеціалізований ресурс Seatemperature, сьогодні море в Одесі прогріється до 27.7°C. Тобто вода залишається цілком комфортною для ухвалення морських ванн.
Водночас на сьогодні в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження: у другій половині дня очікується гроза. А купатися у водоймах під час грози вкрай небажано.
Щодо Одеської області, то напередодні найтепліша вода в регіоні була зафіксована в Ізмаїлі – 30,6°C. А найхолодніша – у Кароліно-Бугазі: 27,1°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогоднішній день складає:
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі повітря вдень прогріється до 36-38°С, а на Одещині – до 33-38°С, а місцями – до 41°С.