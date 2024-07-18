Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 липня: купатися можна, але чи можливо?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 18 липня 2024 року, температура Чорного моря біля одеського узбережжя залишається на рівні 27-28°С.

Як повідомляє спеціалізований ресурс Seatemperature, сьогодні море в Одесі прогріється до 27.7°C. Тобто вода залишається цілком комфортною для ухвалення морських ванн.

Водночас на сьогодні в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження: у другій половині дня очікується гроза. А купатися у водоймах під час грози вкрай небажано.

Щодо Одеської області, то напередодні найтепліша вода в регіоні була зафіксована в Ізмаїлі – 30,6°C. А найхолодніша – у Кароліно-Бугазі: 27,1°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогоднішній день складає:

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі повітря вдень прогріється до 36-38°С, а на Одещині – до 33-38°С, а місцями – до 41°С.