Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 липня: купатися можна, але чи можливо?

Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 липня: купатися можна, але чи можливо?

Як прогнозують синоптики, вже зовсім скоро африканська спека піде на спад. Тим не менш, Чорне море біля берегів Одеси залишається досить теплим та більш ніж комфортним для купання. Щоправда, сьогодні обіцяли грозу, під час якої купатися небажано.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 18 липня 2024 року, температура Чорного моря біля одеського узбережжя залишається на рівні 27-28°С.

Як повідомляє спеціалізований ресурс Seatemperature, сьогодні море в Одесі прогріється до 27.7°C. Тобто вода залишається цілком комфортною для ухвалення морських ванн.

Водночас на сьогодні в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження: у другій половині дня очікується гроза. А купатися у водоймах під час грози вкрай небажано.

Щодо Одеської області, то напередодні найтепліша вода в регіоні була зафіксована в Ізмаїлі – 30,6°C. А найхолодніша – у Кароліно-Бугазі: 27,1°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогоднішній день складає:

Температура води у курортних місцях Одеської області

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі повітря вдень прогріється до 36-38°С, а на Одещині – до 33-38°С, а місцями – до 41°С.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk