Погода в Одесі 18 липня: невже насувається гроза?

Як поводитися під час грози

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом та не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

А у ДСНС нагадують, як діяти під час грози:

не ховайтеся під високими, одиночними деревами або на підвищенні;

не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;

не купайтеся у водоймах;

не користуйтеся електроприладами;

уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;

якщо ви в полі, краще сісти в яму, не контактуючи тілом із землею;

закрийте вікна та двері;

відкладіть телефон та займіться справами, які заспокоюють.

Прогноз погоди в Одесі на 18 липня

В Одесі завтра мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня шквал 17-22 м/с.

Температура вночі 27-29°С, вдень 36-38°С.

Температура морської води 27-28°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 18 липня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.

Температура вночі 24-29°С, вдень 33-38°С, місцями до 41°С.

На автошляхах області видимість добра.