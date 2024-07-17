Погода в Одесі 18 липня: невже насувається гроза?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтра, четвер, 18 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: у другій половині дня в Одесі очікується гроза, а на Одещині – місцями град.
Як поводитися під час грози
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом та не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.
А у ДСНС нагадують, як діяти під час грози:
- не ховайтеся під високими, одиночними деревами або на підвищенні;
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не купайтеся у водоймах;
- не користуйтеся електроприладами;
- уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі, краще сісти в яму, не контактуючи тілом із землею;
- закрийте вікна та двері;
- відкладіть телефон та займіться справами, які заспокоюють.
Прогноз погоди в Одесі на 18 липня
В Одесі завтра мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня шквал 17-22 м/с.
Температура вночі 27-29°С, вдень 36-38°С.
Температура морської води 27-28°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.
Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.
Температура вночі 24-29°С, вдень 33-38°С, місцями до 41°С.
На автошляхах області видимість добра.