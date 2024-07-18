Температура морской воды в Одессе сегодня, 18 июля: купаться можно, но будет ли возможно?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 18 июля 2024 года, температура Черного моря у одесского побережья остается на уровне 27-28°С.

А как сообщает специализированный ресурс Seatemperature, сегодня море в Одессе прогреется до 27.7°C. То есть вода остается вполне комфортной для принятия морских ванн.

В то же время на сегодняшний день в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение: во второй половине дня ожидается гроза. А купаться в водоемах во время грозы крайне нежелательно.

Что касается Одесской области, то накануне самая теплая вода в регионе была зафиксирована в Измаиле – 30,6°C. А самая холодная – в Каролино-Бугазе: 27,1°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день составляет:

Напомним, что сегодня в Одессе воздух днем прогреется до 36-38°С, а в Одесской области – до 33-38°С, а местами – до 41°С.