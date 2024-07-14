Погода в Одесі 15 липня: чи подарує понеділок хоч трохи прохолоди?

Завтра, у понеділок, 15 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна та суха погода. Крім того, зберігається надзвичайна пожежна небезпека, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 липня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 24-26°С, вдень вона підніметься до 33-35°С.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 липня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 21-26°С, вдень 33-38°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової