Температура морської води в Одесі сьогодні, 13 серпня: літня

Сьогодні, 13 серпня 2024 року, в Одесі збережеться тепла та комфортна для пляжного відпочинку погода. “Одеське життя” розповідає, якою буде температура морської води біля одеського узбережжя.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 13 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме щонайменше 22-23°C. Це температура цілком комфортна для тривалих купань.
Водночас спеціалізований ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 25.1°C.
Дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: