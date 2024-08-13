Температура морської води в Одесі сьогодні, 13 серпня: літня

Анекдот дня: що таке щастя для Фіми Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День шульги: що ще святкують 13 серпня Що святкують в Україні та світі 13 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ