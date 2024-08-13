Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 13 августа: летняя

Температура морской воды в Одессе сегодня, 13 августа: летняя

Сегодня, 13 августа 2024 года, в Одессе сохранится теплая и комфортная для пляжного отдыха погода. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура морской воды у одесского побережья.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 13 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°C. Это температура вполне комфортная для длительных купаний.

В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется до 25.1°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня:

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