Температура морской воды в Одессе сегодня, 13 августа: летняя

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 13 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°C. Это температура вполне комфортная для длительных купаний.

В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется до 25.1°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: