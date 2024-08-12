Температура морської води в Одесі сьогодні, 12 серпня: чи буде комфортно

Морська вода біля узбережжя Одеси продовжує нагріватися, і в поєднанні з теплою погодою зараз найкращий час для пляжного відпочинку.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 12 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме щонайменше 21-22°С. Це температура цілком комфортна для занурень.
Спеціалізований ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя прогріється аж до 24.6°C.
Дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: