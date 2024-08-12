Температура морської води в Одесі сьогодні, 12 серпня: чи буде комфортно

«От тільки не кажи мені за моду!»: розмаїття одягу в спекотній Одесі (фото) Шорти, штани, спідниці, плаття… І ще щось таке, назву чого, вірогідно, знають тільки фахівці. А інколи щось зовсім «неймовірне»… Бо ж спека на вулицях Одеси диктує свою «моду»: кому що зручно. Чи, скоріш, «що у кого є»… Бо й часи важкі, до того ж, як почула нещодавно: «Зараз якось зовсім не до моди». Тож як ми одягаємось у спеку? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Курск Укрском став Доброго ранку, ми з України! І нехай цей понеділок принесе нам ще більше добрих новин (і не лише з Курської області). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ