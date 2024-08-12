Температура морской воды в Одессе сегодня, 12 августа: будет ли комфортно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 12 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 21-22°С. Это температура вполне комфортная для погружений.

Специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется аж до 24.6°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: