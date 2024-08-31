Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 1 вересня: спекотно, дощово чи «два в одному»?

Погода в Одесі 1 вересня: спекотно, дощово чи «два в одному»?

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у неділю, 1 вересня, перший день осені-2024, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 28-31°С.

Прогноз погоди в Одесі на 1 вересня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 23-24°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 1 вересня

По Одеській області в перший день осені прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Фото Марії Котової

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