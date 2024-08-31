Погода в Одесі 1 вересня: спекотно, дощово чи «два в одному»?

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у неділю, 1 вересня, перший день осені-2024, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 28-31°С.
Прогноз погоди в Одесі на 1 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 вересня
По Одеській області в перший день осені прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової