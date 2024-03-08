Свята 8 березня: жіночий день, день пивоварок та інші події

Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок)

Це свято присвячене досягненням жінок у боротьбі за рівність та права. Воно є днем вшанування важливих досягнень, а також відзначається як час для висловлення підтримки гендерній рівності та боротьбі з дискримінацією. У цей день проводяться мітинги, дискусії та інші заходи, спрямовані на підвищення усвідомлення та підтримку прав жінок по всьому світу.

День Будь поганим

Це свято спрямоване на висміювання та веселощі. Воно надихає на створення комічних ситуацій та жартів. Зазвичай в цей день люди активно виражають свою креативність через веселі костюми або неочікувані вчинки.

Міжнародний день жінок пивоварів

Це свято призначене для визнання ролі жінок у пивоварінні. Воно відзначається як спосіб підтримки та підвищення уваги до жіночого внеску у пивоваренній промисловості. В цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на вшанування жінок, які працюють у цій галузі.

Іменини 8 березня

8 березня іменини святкують: Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.

Хто з відомих людей народився 8 березня

У цей день народилися:

1714 рік — народився німецький композитор Карл Філіпп Еммануїл Бах;

1921 рік — народилася заслужена художниця України, скульпторка Анна Коломієць;

1940 рік — народився український режисер і сценарист Леонід Осика.

Пам’ятні дати 8 березня