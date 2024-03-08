Свята 8 березня: жіночий день, день пивоварок та інші події

Що святкують в Україні та світі 8 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок)
Це свято присвячене досягненням жінок у боротьбі за рівність та права. Воно є днем вшанування важливих досягнень, а також відзначається як час для висловлення підтримки гендерній рівності та боротьбі з дискримінацією. У цей день проводяться мітинги, дискусії та інші заходи, спрямовані на підвищення усвідомлення та підтримку прав жінок по всьому світу.
День Будь поганим
Це свято спрямоване на висміювання та веселощі. Воно надихає на створення комічних ситуацій та жартів. Зазвичай в цей день люди активно виражають свою креативність через веселі костюми або неочікувані вчинки.
Міжнародний день жінок пивоварів
Це свято призначене для визнання ролі жінок у пивоварінні. Воно відзначається як спосіб підтримки та підвищення уваги до жіночого внеску у пивоваренній промисловості. В цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на вшанування жінок, які працюють у цій галузі.
Іменини 8 березня
8 березня іменини святкують: Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.
Хто з відомих людей народився 8 березня
У цей день народилися:
- 1714 рік — народився німецький композитор Карл Філіпп Еммануїл Бах;
- 1921 рік — народилася заслужена художниця України, скульпторка Анна Коломієць;
- 1940 рік — народився український режисер і сценарист Леонід Осика.
Пам’ятні дати 8 березня
- 1010 рік — Фірдоусі завершує складання епосу «Шах-наме» іранських народів;
- 1126 рік — після смерті Урраки Леонської Альфонсо VII стає королем Кастилії і Леона;
- 1387 рік — в Львові проводиться офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви;
- 1576 рік — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше досліджує руїни давнього міста цивілізації мая Копан;
- 1702 рік — Анна Стюарт стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії, будучи молодшою сестрою Марії II;
- 1736 рік — Надер Шах стає шахом Ірану, засновуючи династію Афшаридів;
- 1759 рік — французький уряд скасовує дозвіл на друк «Енциклопедії» Дідро та д’Аламбера;
- 1775 рік — анонімний письменник, ймовірно Томас Пейн, публікує «Африканське рабство в Америці», закликаючи до скасування рабства в американських колоніях;
- 1817 рік — заснована Нью-Йоркська фондова біржа;
- 1857 рік — у Нью-Йорку відбувається «марш порожніх каструль», який вважається початком святкування Міжнародного жіночого дня;
- 1910 рік — французька авіаторка Раймонда де Ларош отримує першу жіночу ліцензію пілота;
- 1919 рік — розпочинаються основні події Єгипетської революції проти британської окупації;
- 1920 рік — оголошене проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави нового часу;
- 1963 рік — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії приходить партія Баас;
- 1971 рік — відбувається боксерський «бій століття» між Джо Фрейзером і Мухаммедом Алі;
- 1979 рік — Philips представляє прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди;
- 2006 рік — США скасовують обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка щодо України.