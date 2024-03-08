Праздники 8 марта: женский день, день пивоварок и другие события

Что празднуют в Украине и мире 8 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Международный Женский День (День борьбы за права женщин)
Этот праздник посвящен достижениям женщин в борьбе за равенство и права. Он является днем чествования важных достижений, а также отмечается как время для выражения поддержки гендерному равенству и борьбе с дискриминацией. В этот день проводятся митинги, дискуссии и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности и поддержку прав женщин по всему миру.
День Будь плохим
Этот праздник направлен на высмеивание и веселье. Он вдохновляет на создание комических ситуаций и шуток. Обычно в этот день люди активно выражают свою креативность через веселые костюмы или неожиданные поступки.
Международный день женщин пивоваров
Этот праздник предназначен для признания роли женщин в пивоварении. Он отмечается как способ поддержки и повышения внимания к женскому вкладу в пивоваренной промышленности. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на чествование женщин, работающих в этой области.
Именины 8 марта
8 марта именины празднуют: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.
Кто из известных людей родился 8 марта
В этот день родились:
- 1714 год — родился немецкий композитор Карл Филипп Эммануил Бах;
- 1921 год — родилась заслуженная художница Украины, скульптор Анна Коломиец;
- 1940 год — родился украинский режиссер и сценарист Леонид Осыка.
Памятные даты 8 марта
- 1010 год — Фирдоуси завершает составление эпоса «Шах-наме» иранских народов;
- 1126 год — после смерти Урраки Леонской Альфонсо VII становится королем Кастилии и Леона;
- 1387 год — во Львове проводится официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы;
- 1576 год — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые исследует руины древнего города цивилизации майя Копан;
- 1702 год — Анна Стюарт становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии, будучи младшей сестрой Марии II;
- 1736 год — Надер Шах становится шахом Ирана, основывая династию Афшаридов;
- 1759 год — французское правительство отменяет разрешение на печать «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера;
- 1775 год — анонимный писатель, вероятно Томас Пейн, публикует «Африканское рабство в Америке», призывая к отмене рабства в американских колониях;
- 1817 год — основана Нью-Йоркская фондовая биржа;
- 1857 год — в Нью-Йорке происходит «марш пустых кастрюль», который считается началом празднования Международного женского дня;
- 1910 год — французская авиатор Раймонда де Ларош получает первую женскую лицензию пилота;
- 1919 год — начинаются основные события Египетской революции против британской оккупации;
- 1920 год — объявлено провозглашение Арабского Королевства Сирия, первого арабского государства нового времени;
- 1963 год — в результате военного переворота к власти в Сирии приходит партия Баас;
- 1971 год — происходит боксерский «бой века» между Джо Фрейзером и Мухаммедом Али;
- 1979 год — Philips представляет прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндховене, Нидерланды;
- 2006 год — США отменяют ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.