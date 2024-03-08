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Праздники 8 марта: женский день, день пивоварок и другие события

Праздники 8 марта: женский день, день пивоварок и другие события

Что празднуют в Украине и мире 8 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Международный Женский День (День борьбы за права женщин)

Этот праздник посвящен достижениям женщин в борьбе за равенство и права. Он является днем чествования важных достижений, а также отмечается как время для выражения поддержки гендерному равенству и борьбе с дискриминацией. В этот день проводятся митинги, дискуссии и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности и поддержку прав женщин по всему миру.

День Будь плохим

Этот праздник направлен на высмеивание и веселье. Он вдохновляет на создание комических ситуаций и шуток. Обычно в этот день люди активно выражают свою креативность через веселые костюмы или неожиданные поступки.

Международный день женщин пивоваров

Этот праздник предназначен для признания роли женщин в пивоварении. Он отмечается как способ поддержки и повышения внимания к женскому вкладу в пивоваренной промышленности. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на чествование женщин, работающих в этой области.

Именины 8 марта

8 марта именины празднуют: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.

Кто из известных людей родился 8 марта

В этот день родились:

  • 1714 год — родился немецкий композитор Карл Филипп Эммануил Бах;
  • 1921 год — родилась заслуженная художница Украины, скульптор Анна Коломиец;
  • 1940 год — родился украинский режиссер и сценарист Леонид Осыка.

Памятные даты 8 марта

  • 1010 год — Фирдоуси завершает составление эпоса «Шах-наме» иранских народов;
  • 1126 год — после смерти Урраки Леонской Альфонсо VII становится королем Кастилии и Леона;
  • 1387 год — во Львове проводится официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы;
  • 1576 год — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые исследует руины древнего города цивилизации майя Копан;
  • 1702 год — Анна Стюарт становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии, будучи младшей сестрой Марии II;
  • 1736 год — Надер Шах становится шахом Ирана, основывая династию Афшаридов;
  • 1759 год — французское правительство отменяет разрешение на печать «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера;
  • 1775 год — анонимный писатель, вероятно Томас Пейн, публикует «Африканское рабство в Америке», призывая к отмене рабства в американских колониях;
  • 1817 год — основана Нью-Йоркская фондовая биржа;
  • 1857 год — в Нью-Йорке происходит «марш пустых кастрюль», который считается началом празднования Международного женского дня;
  • 1910 год — французская авиатор Раймонда де Ларош получает первую женскую лицензию пилота;
  • 1919 год — начинаются основные события Египетской революции против британской оккупации;
  • 1920 год — объявлено провозглашение Арабского Королевства Сирия, первого арабского государства нового времени;
  • 1963 год — в результате военного переворота к власти в Сирии приходит партия Баас;
  • 1971 год — происходит боксерский «бой века» между Джо Фрейзером и Мухаммедом Али;
  • 1979 год — Philips представляет прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндховене, Нидерланды;
  • 2006 год — США отменяют ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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