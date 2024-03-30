Свята 30 березня: День прогулянки, олівця, година Землі та інші події

Що святкують в Україні та світі 30 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 30 березня
Всесвітній день біполярного розладу
Цей день покликаний підвищити обізнаність про біполярний розлад та зменшити соціальний стигматизм, який часто супроводжує це захворювання. Він сприяє поширенню інформації про симптоми та доступні методи лікування, а також підтримує людей, які з ним живуть, та їхні сім’ї.
День прогулянки в парку
Цей день служить нагадуванням про користь прогулянок на свіжому повітрі та важливість збереження природних парків. Він заохочує людей вийти на вулицю, насолодитися природою та відпочити від повсякденної метушні.
День олівця
Цей день відзначає один з найдавніших інструментів для письма, який і досі залишається незамінним у багатьох сферах життя. Він нагадує про історію та значення олівця в освіті та творчості.
Година Землі
Ця подія є символічним актом, який закликає до глобальної свідомості та відповідальності за нашу планету. Люди по всьому світу вимикають світло на одну годину, щоб показати свою підтримку заходам зі збереження енергії та боротьби зі зміною клімату.
Іменини 30 березня
30 березня іменини святкують: Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.
Хто з відомих людей народився 30 березня
У цей день народилися:
- 1844 рік: Поль Верлен, відомий як символістський поет і літературний критик, народився у Франції.
- 1853 рік: Вінсент ван Гог, художник-постімпресіоніст з голландськими коренями, з’явився на світ у Франції.
Пам’ятні дати 30 березня
- 1814 рік: Під час Наполеонівських війн, союзні війська входять до столиці Франції.
- 1842 рік: Кроуфорд Лонґ, американський медик, вперше використовує ефір як анестетик під час хірургічної операції.
- 1853 рік: У Львові запалюється перша гасова лампа, створена трьома винахідниками.
- 1856 рік: Завершення Кримської війни підписанням мирного договору у Парижі.
- 1858 рік: Гаймен Ліпмен з Філадельфії патентує олівець з гумкою на кінці.
- 1870 рік: Внесення поправки до Конституції США, яка забороняє дискримінацію у виборчих правах.
- 1888 рік: Руйнівна пожежа в місті Сколе, що знищила значну частину будівель.
- 1912 рік: Агадирська криза завершується встановленням французького протекторату над Марокко.
- 1922 рік: У столиці України засновано театр-студію «Березіль».
- 1941 рік: Німецький генерал Ервін Роммель здійснює першу атаку в Лівії.
- 1946 рік: Арешт нацистів у Франкфурті, які намагалися відродити нацистську партію.
- 1972 рік: Британія запроваджує безпосереднє управління в Північній Ірландії.
- 1975 рік: Завершення В’єтнамської війни захопленням Сайгону північнов’єтнамськими військами.
- 1976 рік: Виступ групи «The Sex Pistols» у Лондоні, що символізує початок панк-руху.
- 1981 рік: Замах на президента США Рональда Рейгана, який був поранений.
- 1987 рік: Картина «Соняшники» Вінсента ван Гога продана за рекордну суму.
- 1990 рік: Естонія ініціює процес відокремлення від Радянського Союзу.
- 1991 рік: Кардинал Мирослав Любачівський займає посаду у Львівській архієпархії після повернення з Ватикану.
- 1992 рік: «Мовчання ягнят» отримує звання найкращого фільму на церемонії Оскар.
- 1992 рік: Компанія «Philip Morris» зобов’язана виплатити компенсацію сім’ї курця, що помер від раку легенів.
- 1995 рік: Папа Іван Павло II публікує енцикліку, в якій осуджує аборти та евтаназію.
- 1998 рік: BMW придбав компанію Rolls-Royce за $570 млн.