Свята 30 березня: День прогулянки, олівця, година Землі та інші події

Свята та події 30 березня

Всесвітній день біполярного розладу

Цей день покликаний підвищити обізнаність про біполярний розлад та зменшити соціальний стигматизм, який часто супроводжує це захворювання. Він сприяє поширенню інформації про симптоми та доступні методи лікування, а також підтримує людей, які з ним живуть, та їхні сім’ї.

День прогулянки в парку

Цей день служить нагадуванням про користь прогулянок на свіжому повітрі та важливість збереження природних парків. Він заохочує людей вийти на вулицю, насолодитися природою та відпочити від повсякденної метушні.

День олівця

Цей день відзначає один з найдавніших інструментів для письма, який і досі залишається незамінним у багатьох сферах життя. Він нагадує про історію та значення олівця в освіті та творчості.

Година Землі

Ця подія є символічним актом, який закликає до глобальної свідомості та відповідальності за нашу планету. Люди по всьому світу вимикають світло на одну годину, щоб показати свою підтримку заходам зі збереження енергії та боротьби зі зміною клімату.

Іменини 30 березня

30 березня іменини святкують: Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.

Хто з відомих людей народився 30 березня

У цей день народилися:

1844 рік: Поль Верлен, відомий як символістський поет і літературний критик, народився у Франції.

1853 рік: Вінсент ван Гог, художник-постімпресіоніст з голландськими коренями, з’явився на світ у Франції.

Пам’ятні дати 30 березня