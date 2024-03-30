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Праздники 30 марта: День прогулки, карандаша, час Земли и другие события

Праздники 30 марта: День прогулки, карандаша, час Земли и другие события

Что празднуют в Украине и мире 30 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 30 марта

Всемирный день биполярного расстройства

Этот день призван повысить осведомленность о биполярном расстройстве и уменьшить социальный стигматизм, который часто сопровождает это заболевание. Он способствует распространению информации о симптомах и доступных методах лечения, а также поддерживает людей, которые с ним живут, и их семьи.

День прогулки в парке

Этот день служит напоминанием о пользе прогулок на свежем воздухе и важности сохранения природных парков. Он поощряет людей выйти на улицу, насладиться природой и отдохнуть от повседневной суеты.

День карандаша

Этот день отмечает один из древнейших инструментов для письма, который до сих пор остается незаменимым во многих сферах жизни. Он напоминает об истории и значении карандаша в образовании и творчестве.

Час Земли

Это событие является символическим актом, который призывает к глобальному сознанию и ответственности за нашу планету. Люди по всему миру выключают свет на один час, чтобы показать свою поддержку мероприятиям по сохранению энергии и борьбе с изменением климата.

Именины 30 марта

30 марта именины празднуют: Иван, Захар, Пантелеймон, Савва.

Кто из известных людей родился 30 марта

В этот день родились:

  • 1844 год: Поль Верлен, известный как символистский поэт и литературный критик, родился во Франции.
  • 1853 год: Винсент ван Гог, художник-постимпрессионист с голландскими корнями, появился на свет во Франции.

Памятные даты 30 марта

  • 1814 год: Во время Наполеоновских войн, союзные войска входят в столицу Франции.
  • 1842 год: Кроуфорд Лонг, американский медик, впервые использует эфир в качестве анестетика во время хирургической операции.
  • 1853 год: Во Львове зажигается первая керосиновая лампа, созданная тремя изобретателями.
  • 1856 год: Завершение Крымской войны подписанием мирного договора в Париже.
  • 1858 год: Гаймен Липмен из Филадельфии патентует карандаш с резинкой на конце.
  • 1870 год: Внесение поправки в Конституцию США, запрещающей дискриминацию в избирательных правах.
  • 1888 год: Разрушительный пожар в городе Сколе, уничтоживший значительную часть зданий.
  • 1912 год: Агадирский кризис завершается установлением французского протектората над Марокко.
  • 1922 год: В столице Украины основан театр-студия «Березиль».
  • 1941 год: Немецкий генерал Эрвин Роммель осуществляет первую атаку в Ливии.
  • 1946 год: Арест нацистов во Франкфурте, которые пытались возродить нацистскую партию.
  • 1972 год: Британия вводит непосредственное управление в Северной Ирландии.
  • 1975 год: Завершение Вьетнамской войны захватом Сайгона северо-вьетнамскими войсками.
  • 1976 год: Выступление группы «The Sex Pistols» в Лондоне, символизирующее начало панк-движения.
  • 1981 год: Покушение на президента США Рональда Рейгана, который был ранен.
  • 1987 год: Картина «Подсолнухи» Винсента ван Гога продана за рекордную сумму.
  • 1990 год: Эстония инициирует процесс отделения от Советского Союза.
  • 1991 год: Кардинал Мирослав Любачивский занимает должность во Львовской архиепархии после возвращения из Ватикана.
  • 1992 год: «Молчание ягнят» получает звание лучшего фильма на церемонии Оскар.
  • 1992 год: Компания «Philip Morris» обязана выплатить компенсацию семье курильщика, умершего от рака легких.
  • 1995 год: Папа Иоанн Павел II публикует энциклику, в которой осуждает аборты и эвтаназию.
  • 1998 год: BMW приобрел компанию Rolls-Royce за $570 млн.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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