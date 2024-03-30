Праздники 30 марта: День прогулки, карандаша, час Земли и другие события

Что празднуют в Украине и мире 30 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 30 марта
Всемирный день биполярного расстройства
Этот день призван повысить осведомленность о биполярном расстройстве и уменьшить социальный стигматизм, который часто сопровождает это заболевание. Он способствует распространению информации о симптомах и доступных методах лечения, а также поддерживает людей, которые с ним живут, и их семьи.
День прогулки в парке
Этот день служит напоминанием о пользе прогулок на свежем воздухе и важности сохранения природных парков. Он поощряет людей выйти на улицу, насладиться природой и отдохнуть от повседневной суеты.
День карандаша
Этот день отмечает один из древнейших инструментов для письма, который до сих пор остается незаменимым во многих сферах жизни. Он напоминает об истории и значении карандаша в образовании и творчестве.
Час Земли
Это событие является символическим актом, который призывает к глобальному сознанию и ответственности за нашу планету. Люди по всему миру выключают свет на один час, чтобы показать свою поддержку мероприятиям по сохранению энергии и борьбе с изменением климата.
Именины 30 марта
30 марта именины празднуют: Иван, Захар, Пантелеймон, Савва.
Кто из известных людей родился 30 марта
В этот день родились:
- 1844 год: Поль Верлен, известный как символистский поэт и литературный критик, родился во Франции.
- 1853 год: Винсент ван Гог, художник-постимпрессионист с голландскими корнями, появился на свет во Франции.
Памятные даты 30 марта
- 1814 год: Во время Наполеоновских войн, союзные войска входят в столицу Франции.
- 1842 год: Кроуфорд Лонг, американский медик, впервые использует эфир в качестве анестетика во время хирургической операции.
- 1853 год: Во Львове зажигается первая керосиновая лампа, созданная тремя изобретателями.
- 1856 год: Завершение Крымской войны подписанием мирного договора в Париже.
- 1858 год: Гаймен Липмен из Филадельфии патентует карандаш с резинкой на конце.
- 1870 год: Внесение поправки в Конституцию США, запрещающей дискриминацию в избирательных правах.
- 1888 год: Разрушительный пожар в городе Сколе, уничтоживший значительную часть зданий.
- 1912 год: Агадирский кризис завершается установлением французского протектората над Марокко.
- 1922 год: В столице Украины основан театр-студия «Березиль».
- 1941 год: Немецкий генерал Эрвин Роммель осуществляет первую атаку в Ливии.
- 1946 год: Арест нацистов во Франкфурте, которые пытались возродить нацистскую партию.
- 1972 год: Британия вводит непосредственное управление в Северной Ирландии.
- 1975 год: Завершение Вьетнамской войны захватом Сайгона северо-вьетнамскими войсками.
- 1976 год: Выступление группы «The Sex Pistols» в Лондоне, символизирующее начало панк-движения.
- 1981 год: Покушение на президента США Рональда Рейгана, который был ранен.
- 1987 год: Картина «Подсолнухи» Винсента ван Гога продана за рекордную сумму.
- 1990 год: Эстония инициирует процесс отделения от Советского Союза.
- 1991 год: Кардинал Мирослав Любачивский занимает должность во Львовской архиепархии после возвращения из Ватикана.
- 1992 год: «Молчание ягнят» получает звание лучшего фильма на церемонии Оскар.
- 1992 год: Компания «Philip Morris» обязана выплатить компенсацию семье курильщика, умершего от рака легких.
- 1995 год: Папа Иоанн Павел II публикует энциклику, в которой осуждает аборты и эвтаназию.
- 1998 год: BMW приобрел компанию Rolls-Royce за $570 млн.