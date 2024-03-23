Свята 23 березня: День ОК, атеїстів, бровістів та інші події

Свята та події 23 березня

День ОК

Цей день – це час, коли люди по всьому світу об’єднуються, щоб відзначити важливість позитивного мислення та оптимізму. Він дає чудову можливість зосередитися на хороших речах у житті, бути вдячними за те, що маємо, та поширювати навколо себе атмосферу добра та позитиву.

День атеїста

Цей день дає можливість людям, які не вірять у жодного бога, вільно виражати свої переконання. Він також стає платформою для об’єднання атеїстів, боротьби за свої права та підвищення обізнаності про атеїзм та його різні форми.

Всесвітній день математики

Цей день відзначає красу та важливість математики. Він дає людям усіх віків чудову можливість дізнатися більше про цю науку, її цікаві та корисні застосування, а також розбудити цікавість до неї.

День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями)

Цей день присвячений красі очей та важливості догляду за бровами та віями. Він дає людям можливість дізнатися більше про різні методи догляду за бровами та віями, а також віддати належне роботі фахівців з брів та вій.

Всесвітній день метеоролога

Цей день відзначає важливу роботу метеорологів, які роблять прогнози погоди, досліджують атмосферу та допомагають людям бути готовими до стихійних лих. Він дає людям чудову можливість дізнатися більше про роботу метеорологів та про те, як вони роблять прогнози погоди.

Іменини 23 березня

23 березня іменини святкують: Василь, Никон, Пахом, Лідія.

Хто з відомих людей народився 23 березня

У цей день народилися:

1919 рік: монахиня-служебниця, блаженна УГКЦ Тарсикія Мацьків;

1965 рік: український актор, сценарист, режисер Тарас Денисенко;

1970 рік: український музикант, композитор, звукорежисер Богдан Либа.

Пам’ятні дати 23 березня