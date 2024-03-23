Свята 23 березня: День ОК, атеїстів, бровістів та інші події

Що святкують в Україні та світі 23 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 23 березня
День ОК
Цей день – це час, коли люди по всьому світу об’єднуються, щоб відзначити важливість позитивного мислення та оптимізму. Він дає чудову можливість зосередитися на хороших речах у житті, бути вдячними за те, що маємо, та поширювати навколо себе атмосферу добра та позитиву.
День атеїста
Цей день дає можливість людям, які не вірять у жодного бога, вільно виражати свої переконання. Він також стає платформою для об’єднання атеїстів, боротьби за свої права та підвищення обізнаності про атеїзм та його різні форми.
Всесвітній день математики
Цей день відзначає красу та важливість математики. Він дає людям усіх віків чудову можливість дізнатися більше про цю науку, її цікаві та корисні застосування, а також розбудити цікавість до неї.
День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями)
Цей день присвячений красі очей та важливості догляду за бровами та віями. Він дає людям можливість дізнатися більше про різні методи догляду за бровами та віями, а також віддати належне роботі фахівців з брів та вій.
Всесвітній день метеоролога
Цей день відзначає важливу роботу метеорологів, які роблять прогнози погоди, досліджують атмосферу та допомагають людям бути готовими до стихійних лих. Він дає людям чудову можливість дізнатися більше про роботу метеорологів та про те, як вони роблять прогнози погоди.
Іменини 23 березня
23 березня іменини святкують: Василь, Никон, Пахом, Лідія.
Хто з відомих людей народився 23 березня
У цей день народилися:
- 1919 рік: монахиня-служебниця, блаженна УГКЦ Тарсикія Мацьків;
- 1965 рік: український актор, сценарист, режисер Тарас Денисенко;
- 1970 рік: український музикант, композитор, звукорежисер Богдан Либа.
Пам’ятні дати 23 березня
- 625 рік: Битва біля гори Ухуд: воїни мусульманської умми Медіни на чолі з пророком Мухаммадом проти курайшитів-язичників.
- 1153 рік: Укладення угоди між Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III.
- 1324 рік: Папа Римський Іоан XXII відлучає від церкви німецького імператора Людовика Баварського.
- 1400 рік: Змушення п’ятирічного в’єтнамського імператора Чан Тхьеу Де зріктися престолу.
- 1513 рік: Вступ Республіки Венеція до Священної Ліги.
- 1534 рік: Папа Римський Климент VII оголошує, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається в силі.
- 1568 рік: Катерина Медичі і Карл IX Валуа укладають мирний трактат, що закінчує другу французьку релігійну війну.
- 1743 рік: Виконання ораторії Георга Генделя «Месія».
- 1868 рік: Заснування Університету Каліфорнії.
- 1869 рік: Фрідріх Ніцше отримує докторську ступінь.
- 1891 рік: Вперше у Великій Британії використовують сітку для футбольних воріт.
- 1903 рік: Брати Райт подають патентну заявку на «літальну машину».
- 1913 рік: Потужний торнадо руйнує Омаху, штат Небраска, США.
- 1918 рік: Українська Центральна Рада оголошує українську мову мовою діловодства.
- 1919 рік: Беніто Муссоліні проводить установчі збори нової політичної партії.
- 1928 рік: Кам’янець-Подільську фортецю оголошують історико-культурним заповідником.
- 1933 рік: Прийняття закону «Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави».
- 1935 рік: Президент США Франклін Рузвельт підписує Конституцію Філіппін.
- 1939 рік: Угорщина нападає на Словаччину.
- 1944 рік: Заснування Київського ботанічного саду.
- 1950 рік: Заснування Всесвітньої метеорологічної організації.
- 1966 рік: Зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського.
- 1994 рік: Підписання договору про співпрацю між Україною і Європейським Союзом.
- 1997 рік: Рекордна пересадка семи органів 10-місячній італійській дівчинці.
- 2013 рік: Рекордний снігопад у Києві.
- 2020 рік: Українська Вікіпедія досягає мільйона статей.