Свята 18 липня: день ідеальної сім’ї та «Тетріса»

Свята 18 липня

День ідеальної сім’ї

Це день, який святкують як в Україні, так і у світі, присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків та святкуванню тих чудових речей, які роблять нас сім’єю. Так, ідеальної родини немає. І це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім’ї показує, що поняття ідеальної сім’ї може відрізнятись у різних сім’ях, і це не проблема.

Всесвітній день слухання

Цей день присвячений розумінню світу, природного середовища, суспільства та культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли слід заспокоїтися, відкрити вуха і вивчати звукові ландшафти. Цього дня прийнято вибиратися на природу, слухати птахів, шум лісу, води річки чи навіть міський галас.

День народження «Тетріса»

Саме цього дня в 1985 році було представлено електронну версію цієї відомої комп’ютерної гри, що побачила світ у червні 1984 року. Ця гра побудована на основі «тетраміно» – геометричних фігур, що складаються з чотирьох квадратів.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Нельсон Мандела присвятив своє життя справі миру та гуманізму. Він був захисником прав людини, політв’язнем, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом вільної Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Він зробив великий внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення.

День в історії: дати та події 18 липня

390 до н. е. – відбувається битва при Алії;

64 рік – у Римі піднімається «Велика пожежа», яка не вщухала протягом тижня і знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим;

1672 рік – у розпалі міжусобної боротьби під час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенків;

1870 рік – Перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову»;

1878 рік – шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом від Атлантичного океану до Тихого;

1898 рік – П’єр і Марія Кюрі подають до Паризької Академії доповідь про те, що, крім урану, існують інші радіоактивні елементи;

1915 рік – в Адріатичному морі австро-угорським підводним човном топлять італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді»;

1946 рік – на еміграції відновлюють Союз української молоді;

1947 – Король Великобританії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік – перший фестиваль джазової музики у Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік – засновують компанію «Intel»;

1995 рік – біля стін Софійського собору у Києві ховають українського Патріарха Володимира;

2023 рік – «Вояджер-2» обганяє «Піонера-10» за віддаленістю від Сонця і став 2-м після «Вояджера-1».

Цього дня народилися: