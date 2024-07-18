Праздники 18 июля: день идеальной семьи и «Тетриса»

Праздники 18 июля: день идеальной семьи и «Тетриса»

Сегодня, 18 июля, День идеальной семьи и день рождения известной компьютерной игры. Верующие чтят память святых мучеников Якинта и Эмилиана. До Нового года осталось 166 дней.

Праздники 18 июля

День идеальной семьи

Это день, который празднуют как в Украине, так и в мире, посвящен признанию важности крепких семейных связей и празднованию всех тех замечательных вещей, которые делают нас семьей. Да, идеальной семьи не существует. И этот праздник не об идеальной семье, а о счастливых мгновениях вместе, о теплых общих воспоминаниях, о семейных традициях и способах коммуникации, о семейных ценностях. История возникновения Дня идеальной семьи показывает, что понятие идеальной семьи может отличаться в разных семьях, и это не проблема.

Всемирный день слушания

Этот день посвящен пониманию мира, природной среды, общества и культуры через практику слушания и полевых записей. Это время, когда следует успокоиться, «открыть уши» и изучать звуковые ландшафты. В этот день принято выбираться на природу, слушать птиц, шум леса, воды реки или даже городской шум.

День рождения «Тетриса»

Игра Тетрис

Именно в этот день в 1985 году была представлена электронная версия этой известной компьютерной игры, увидевшей свет в июне 1984 года. Эта игра построена на основе «тетрамино» – геометрических фигур, состоящих из четырех квадратов.

Международный день Нельсона Манделы

Нельсон Мандела посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма. Он был защитником прав человека, политзаключенным, миротворцем международного масштаба и первым президентом свободной Южной Африки, избранным демократическим путем. Он внес большой вклад в борьбу за демократию, равенство, права детей и других уязвимых групп населения.

День в истории: даты и события 18 июля

  • 390 год до н. э. – происходит битва при Алии;
  • 64 год – в Риме поднимается «Великий пожар», который не утихал в течение недели и уничтожил практически весь (10 из 14 кварталов) Рим;
  • 1672 год – в разгаре междоусобной борьбы во время Руины происходит битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко победили Ханенко;
  • 1870 год – Первый Ватиканский собор почти единогласно принимает Первую догматическую конституцию «О церкви Христовой»;
  • 1878 год – шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути от Атлантического океана до Тихого;
  • 1898 год – Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;
  • 1915 год – в Адриатическом море австро-венгерской подводной лодкой топят итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди»;
  • 1946 год – в эмиграции восстанавливают Союз украинской молодежи;
  • 1947 год – Король Великобритании Георг VI подписывает закон о независимости Британской Индии;
  • 1954 год – первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США;
  • 1968 год – основывают компанию «Intel»;
  • 1995 год – у стен Софийского собора в Киеве хоронят украинского Патриарха Владимира;
  • 2023 год – «Вояджер-2» обгоняет «Пионера-10» по удаленности от Солнца и стал 2-м после «Вояджера-1».

В этот день родились:

  • 1938 год – украинский поэт, переводчик Станислав Жуковский;
  • 1973 год – украинский политолог, журналист, историк, поэт, краевед Алексей Кошель;
  • 1995 год – офицер Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны, кавалер ордена «За мужество» III степени Юлия Микитенко.
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