Свята 17 березня: останній жень Масної, Прощена неділя та День Святого Патріка

Останній день Масної

Це свято відоме також як Масниця або Сиропуст. Воно символізує прощання з зимою та зустріч весни. Традиційно цей день відзначається виготовленням млинців, відвідуваннями, катанням на санях, переодяганням, вогнищами, сніжними боями, захопленням “Снігової Фортеці” та спаленням опудала Масляної.

На наступний день починається Великий піст. В цей день дозволяється вживати продукти з молока та яєць. В останній день Масниці заведено просити прощення у всіх, це так звана, Прощена неділя.

Прощена неділя

Це день, коли християни просять прощення один у одного перед початком Великого посту. Він відзначається в останній день перед Великим постом і є часом для примирення та очищення перед духовним відновленням.

Цього дня варто проводити час із родиною, спілкуватися та щиро пробачати один одного. Прощена (або сиропусна) неділя є святом, коли не можна сваритися та лаятися, навпаки – необхідно приділити увагу душевному спокою близьких.

Давні українці у цей день ходили у гості та просили прощення у рідних та близьких, яким завдали шкоди протягом року. Якщо є душевна потреба, можна також відвідати могили рідних, щоб попросити вибачення і в них.

День мобілізаційного працівника

В цей день відзначається внесок працівників, які займаються питаннями мобілізації ресурсів для потреб країни. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв’язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулась саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

День працівників житлово-комунального господарства

Це свято встановлено для вшанування працівників, які забезпечують функціонування житлово-комунальних послуг та підтримують комфорт і благоустрій міського середовища.

Свято має за мету підвищення ініціативи робітників та подяку за старанну й кропітку щоденну працю.

Житлово-комунальне господарство забезпечує якісні умови життя населення та здійснює постачання ресурсів. Побутове обслуговування забезпечує санітарно-гігієнічні потреби, виконує необхідні ремонтні роботи тощо.

День Святого Патрика

Це ірландське національне свято, яке відзначається 17 березня, у день смерті Святого Патрика, покровителя Ірландії. Святкування включає паради, фестивалі, носіння зеленого одягу або трилисників, а також вживання ірландського пива та віскі. Це свято відзначається не тільки в Ірландії, а й у багатьох інших країнах, особливо серед ірландської діаспори.

Святий Патрик — християнський єпископ та місіонер, відомий як покровителя Ірландії. Вважають, що саме він приніс в Ірландію християнство. Спершу пам’ять Святого Патрика вшановували суто в релігійному контексті, але згодом святкування перетворилося ще й на світську подію з культурним та комерційним значенням.

День ангела 17 березня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

Іменини за старим календарем відзначають Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

Які історичні події стались 17 березня

1674 — Івана Самойловича проголосили гетьманом «обох берегів Дніпра».

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку.

1861 — відбулось об’єднання Італії, проголошене Італійське Королівство, яке очолив Віктор Емануїл II.

1861 — в Російській імперії оприлюднили маніфест про скасування кріпацтва.

1917 — у Києві створили Українську Центральну Раду, головою став Михайло Грушевський.

1959 — 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії внаслідок придушення повстання тибетців китайською владою. Сформовано уряд Тибету у вигнанні, що існує й сьогодні.

1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1992 — терористична атака на посольство Ізраїлю в Аргентині — внаслідок потужного вибуху був повністю зруйнував будинок посольства, загинули 22 людини, поранення отримали 242 (про найбільші теракти XXI століття читайте в матеріалі Сhas News).

2000 — в Уганді близько пів тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» влаштували масовий суїцид.

Хто народився 17 березня