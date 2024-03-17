Праздники 17 марта: последний день Масленицы, Прощенное воскресенье и День Святого Патрика

Последний день Масленицы

Этот праздник известен также как Масленица или Сыропуст. Оно символизирует прощание с зимой и весну. Традиционно этот день отмечается изготовлением блинов, посещениями, катанием на санях, переодеванием, кострами, снежными боями, захватом «Снежной Крепости» и сожжением чучела Масленицы.

На следующий день начинается Великий пост. В этот день можно употреблять продукты из молока и яиц. В последний день Масленицы принято просить прощения у всех, это так называемое, Прощенное воскресенье.

Прощенное воскресенье

Это день, когда христиане просят прощения друг у друга перед началом Великого поста. Он отмечается в последний день перед Великим постом и является временем примирения и очищения перед духовным восстановлением.

В этот день стоит проводить время с семьей, общаться и искренне прощать друг друга. Прощенное (или сиропное) воскресенье является праздником, когда нельзя ссориться и ругаться, наоборот – необходимо уделить внимание душевному спокойствию близких.

Древние украинцы в этот день ходили в гости и просили прощения у родных и близких, которым нанесли ущерб в течение года. Если есть душевная потребность, можно также посетить могилы родных, чтобы попросить прощения и у них.

День мобилизационного работника

В этот день отмечается вклад работников, занимающихся вопросами мобилизации ресурсов для нужд страны. Первоначально дата празднования была 14 сентября, в честь переформирования мобилизационного управления в 1993 году. В 2016 году день праздника был изменен в связи с первой масштабной мобилизацией, которая произошла именно 17 марта в начале российской агрессии (2014 год).

День работников жилищно-коммунального хозяйства

Этот праздник установлен для чествования работников, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунальных услуг и поддерживающих комфорт и благоустройство городской среды.

Праздник имеет целью повышение инициативы рабочих и благодарность за усердный и кропотливый ежедневный труд.

Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает качественные условия жизни населения и осуществляет поставку ресурсов. Бытовое обслуживание обеспечивает санитарно-гигиенические нужды, выполняет необходимые ремонтные работы и т.д.

День Святого Патрика

Этот ирландский национальный праздник, который отмечается 17 марта, в день смерти Святого Патрика, покровителя Ирландии. Празднование включает парады, фестивали, ношение зеленой одежды или трилистников, а также употребление ирландского пива и виски. Этот праздник отмечается не только в Ирландии, но и во многих других странах, особенно среди ирландской диаспоры.

Святой Патрик — христианский епископ и миссионер, известный как покровитель Ирландии. Считается, что именно он принес в Ирландию христианство. Сначала память Святого Патрика чтили чисто в религиозном контексте, но впоследствии празднование превратилось еще и в светское событие с культурным и коммерческим значением.

День ангела 17 марта

Именины по новому календарю сегодня празднуют Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел.

Именины по старому календарю отмечают Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Александр, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

Какие исторические события произошли 17 марта

1674 — Иван Самойлович был провозглашен гетманом «обоих берегов Днепра».

1845 — англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

1861 — состоялось объединение Италии, провозглашенное Итальянское Королевство, возглавляемое Виктором Эммануилом II.

1861 — в Российской империи обнародовали манифест об отмене крепостного права.

1917 — в Киеве был создан Украинский Центральный Совет, председателем стал Михаил Грушевский.

1959 — 14-й Далай-лама бежал из Тибета в Индию в результате подавления восстания тибетцев китайскими властями. Сформировано тибетское правительство в изгнании, которое существует и сегодня.

1960 — в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1992 — террористическая атака на посольство Израиля в Аргентине — в результате мощного взрыва был полностью разрушен дом посольства, погибли 22 человека, ранения получили 242 (о крупнейших терактах XXI века читайте в материале Сhas News).

2000 — в Уганде около полутысячи членов религиозной секты «Заповеди Божьи» устроили массовый суицид.

Кто родился 17 марта